Гривня на міжбанку опустилася ще нижче

23 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,36 - 26,38 гривні;

Євро - 29,35 - 29,37 гривні;

Російський рубль - 0,4062 - 0,4067 гривні.

Нагадуємо:

23 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 - 26,32 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 23 травня на рівні 26,3 гривні.

Економічна правда