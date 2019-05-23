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Гривня на міжбанку опустилася ще нижче

Четвер, 23 травня 2019, 18:10
 

23 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,36 - 26,38 гривні;

Євро - 29,35 - 29,37 гривні;

Російський рубль - 0,4062 - 0,4067 гривні.

Нагадуємо:

23 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 - 26,32 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 23 травня на рівні 26,3 гривні.

Економічна правда

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