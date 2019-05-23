Гривня на міжбанку опустилася ще нижче
Четвер, 23 травня 2019, 18:10
23 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,36 - 26,38 гривні;
Євро - 29,35 - 29,37 гривні;
Російський рубль - 0,4062 - 0,4067 гривні.
Нагадуємо:
23 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 - 26,32 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 23 травня на рівні 26,3 гривні.
Економічна правда
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