Офіційний курс: гривня перейшла до зниження
Четвер, 23 травня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 23 травня на рівні 26,3 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,38 гривні (на 22 травня – 29,14 гривні).
Нагадуємо:
22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,26 - 26,30 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок і встановив його на 22 травня на рівні 26,11 гривні.
Економічна правда
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