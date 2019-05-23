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Офіційний курс: гривня перейшла до зниження

Четвер, 23 травня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 23 травня на рівні 26,3 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,38 гривні (на 22 травня – 29,14 гривні).

Нагадуємо:

22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,26 - 26,30 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок і встановив його на 22 травня на рівні 26,11 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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