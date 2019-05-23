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Гривня на межбанке опустилась еще ниже

Четверг, 23 мая 2019, 18:10
 

23 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,36 - 26,38 гривни;

Евро - 29,35 - 29,37 гривни;

Российский рубль - 0,4062 - 0,4067 гривни.

Напоминаем:

23 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,32 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 23 мая на уровне 26,3 гривни.

Экономическая правда

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