Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

23 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,32 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,33 - 26,36 гривни;

Евро - 29,33 - 29,37 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,14 - 26,40 гривни. Евро покупают по 29,10 гривни, продают по 29,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,23 - 26,30 гривни, евро - 29,32 - 29,42 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 23 мая на уровне 26,3 гривни.

22 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,26 - 26,30 гривни за доллар.

Экономическая правда