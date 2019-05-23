Официальный курс: гривня перешла к снижению
Четверг, 23 мая 2019, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 23 мая на уровне 26,3 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,38 гривни (на 22 мая - 29,14 гривни).
Напоминаем:
22 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,26 - 26,30 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек и установил его на 22 мая на уровне 26,11 гривни.
Экономическая правда
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