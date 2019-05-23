Запуск энергорынка могут перенести на 1 октября: опубликован текст законопроекта

На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта народных депутатов Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого №10318 о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года.

Об этом со ссылкой на законопроект сообщает Интерфакс-Украина.

Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Документ также предполагает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить, что не позднее 1 августа участники рынка, кроме потребителей, обязаны осуществить все тестовые операции по купле-продаже э/э на всех сегментах нового рынка.

Предполагается предусмотреть, что до начала работы нового рынка, госпредприятие "Энергорынок" будет продолжать заключать договора на покупку э/э по "зеленому" тарифу.

Проект также предлагает изменения в статью 9-1 закона "Об альтернативных источниках энергии", касающиеся формулировок положений, которые регламентируют предоставление "зеленого" тарифа домохозяйствам. Предполагается, что внесение новых формулировок урегулирует вопрос предоставления "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям.

Напомним:

Закон "О рынке электрической энергии" вступил в силу с 11 июня 2017 года.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Говоря о запуске нового рынка э/э, Европейский банк реконструкции и развития заявил, что не видит четкой картины, как это будет работать.

В то же время в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не видит препятствий для запуска нового рынка электрической энергии в предусмотренные законом сроки.

Экономическая правда