Запуск энергорынка могут перенести на 1 октября: опубликован текст законопроекта
На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта народных депутатов Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого №10318 о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года.
Об этом со ссылкой на законопроект сообщает Интерфакс-Украина.
Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.
Документ также предполагает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.
Кроме того, законопроект предлагает закрепить, что не позднее 1 августа участники рынка, кроме потребителей, обязаны осуществить все тестовые операции по купле-продаже э/э на всех сегментах нового рынка.
Предполагается предусмотреть, что до начала работы нового рынка, госпредприятие "Энергорынок" будет продолжать заключать договора на покупку э/э по "зеленому" тарифу.
Проект также предлагает изменения в статью 9-1 закона "Об альтернативных источниках энергии", касающиеся формулировок положений, которые регламентируют предоставление "зеленого" тарифа домохозяйствам. Предполагается, что внесение новых формулировок урегулирует вопрос предоставления "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям.
Напомним:
Закон "О рынке электрической энергии" вступил в силу с 11 июня 2017 года.
Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.
Говоря о запуске нового рынка э/э, Европейский банк реконструкции и развития заявил, что не видит четкой картины, как это будет работать.
В то же время в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не видит препятствий для запуска нового рынка электрической энергии в предусмотренные законом сроки.
Экономическая правда
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