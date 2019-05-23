Все услуги - в смартфоне: в Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City

Департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации разработал мобильное приложение, с помощью которого можно пополнить Kyiv Smart Card, оплатить парковку, внести своего любимца в Реестр домашних животных или записаться на прием к врачу и прочее.

Об этом сообщает Kyiv Smart City.

Приложение презентовали в рамках iForum-2019, который состоялся 23 мая в столичном МВЦ.

Приложение объединяет все электронные сервисы в смартфоне с учетом наиболее востребованных киевлянами.

Как пояснил Назаров, жители города могут голосовать за услуги, которые по их мнению стоит реализовать первыми. И сделать это можно "непосредственно в приложении, нажав на соответствующую иконку рядом с любой функцией".

"Теперь, чтобы получить необходимую услугу, киевлянам нужно только открыть приложение на телефоне", - резюмировал Назаров.

Уже сейчас в приложении Kyiv Smart City можно пополнить Kyiv Smart Card и приобрести QR-билет для проезда в городском транспорте столицы, уверяют в КМДА.

Однако ЭП проверила, как это работает, и увидела, что сейчас в приложении доступен только один сервис - "Городской транспорт".

Вскоре в нем появятся и другие городские сервисы:

Оплата коммунальных услуг;

Электронная демократия (Общественный бюджет, Электронные петиции, Активный киевлянин, Электронный дом);

Регистрация домашних животных;

Сервисы водителя (оплата парковки, поиск паркоместа, уплата штрафа)

Онлайн-запись к врачу, электронный рецепт;

Электронная очередь записи в детский сад;

1551.

Также в новом приложении можно будет найти актуальную информацию о пунктах приема мусора, спортивных учреждениях, социальной поддержке населения и событиях в Киеве.

Скачать приложение можно по ссылке: https://app.kyivcity.gov.ua/start.

Напомним:

В марте 2018 года Киев занял 173 место в рейтинге городов мира по качеству жизни. Всего в рейтинге 231 город из многих стран мира.

Сейчас городской совет занимается внедрением различных сервисов, призванных сделать жизнь горожан более удобным, а сам город - "умным". Для этого планируется использовать современные технологии, позволяющие сократить время реагирования городских служб, улучшат финансовые и экологические показатели города и тому подобное.

Например, в мае прошлого года в центре Киева запустили бесплатный Wi-Fi.

А по состоянию на 2019 год работу транспорта в столице помогают контролировать 6 тысяч камер, позволяющие проследить столичный трафик и зафиксировать превышение скорости.

Подробнее о решениях, которые призваны сделать город более комфортным для жизни, читайте в публикации ЭП: "Киев" поумнеет": как IT-решения помогут бороться с пробками и смертностью".

Экономическая правда