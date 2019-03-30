Работу транспорта в Киеве помогают контролировать 6 тысяч камер

Единый диспетчерский центр управления транспортом помогает Киеву следить за трафиком на дороге и эффективно контролировать качество работы коммунальной техники.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе городской инициативы Kyiv Smart City.

Центр начал работать в пилотном режиме в декабре 2018 года. Презентация деятельности Центра состоялась на III международной выставке City Trance Ukraine.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров рассказал об инструментах автоматизации контроля работы коммунального транспорта представителям украинских городов, коммунальных предприятий, перевозчикам и производителям транспортного оборудования.

Единый диспетчерский центр объединяет технологический и пассажирский транспорт коммунальной корпорации Киевавтодор. Диспетчеры имеют доступ к 729 транспортным средствам, подключенных к автоматизированной системе. Информацию о движении техники предоставляют 6 тысяч камер видеонаблюдения, расположенных в Киеве.

Благодаря мониторингу можно проследить столичный трафик и зафиксировать превышение скорости. В системе работает журнал "Съездов с маршрута", который обрабатывает данные с GPS-трекеров, регистрирует отклонения от маршрута и извещает об этом соответствующих пользователей системы.

Экономическая правда