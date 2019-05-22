Гривня на межбанке пошла вниз

22 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,26 - 26,30 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,26 - 26,30 гривни;

Евро - 29,32 - 29,36 гривни;

Российский рубль - 0,4085 - 0,4094 гривни.

Напоминаем:

22 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,23 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек и установил его на 22 мая на уровне 26,11 гривни.

Экономическая правда