Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок і встановив його на 22 травня на рівні 26,11 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,14 гривні (на 21 травня – 29,26 гривні).

Нагадуємо:

21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,14 - 26,16 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок і встановив його на 21 травня на рівні 26,2 гривні.

Економічна правда