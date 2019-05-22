Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Середа, 22 травня 2019, 09:14
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок і встановив його на 22 травня на рівні 26,11 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,14 гривні (на 21 травня – 29,26 гривні).
Нагадуємо:
21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,14 - 26,16 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок і встановив його на 21 травня на рівні 26,2 гривні.
Економічна правда
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