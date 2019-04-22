Беларусь ограничила экспорт бензина и дизеля из-за проблем с нефтью

Белорусский концерн "Белнефтехим" ограничил экспорт нефтепродуктов в связи с ухудшением качества нефти.

Об этом сообщает издание "Белта" со ссылкой на слова заместителя председателя концерна Владимира Сизова.

"С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям", – цитирует издание слова Сизова.

19 апреля "Белнефтехим" впервые пожаловался на ухудшение качества экспортной нефти марки Urals, поступающей по нефтепроводу из России. По данным enkorr, отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы хлоридов в 100 раз.

В связи с этим "Белнефтехим" запросил официальную встречу с представителями "Транснефти".

21 апреля газета "Ведомости" со ссылкой на "Вестник Нафтана" сообщила, что российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь.

По данным enkorr, в связи со сложившейся ситуацией "Белорусская нефтяная компания" полностью прекратила экспорт светлых нефтепродуктов до нормализации ситуации с поставками нефти.

"Пока все "светлые" будут идти на внутренний рынок, по экспорту пауза, сколько она продлится – неизвестно", – сказал enkorr представитель ЗАО "БНК" на условиях конфиденциальности.

Прекращение поставок из Беларуси уже подтвердил трейдер в одном из крупнейших импортеров белорусских нефтепродуктов.

В 2018 году доля белорусского ДТ в балансе украинского рынка составила 33%. Мозырский и Новополоцкий НПЗ по итогам прошлого года отгрузили в Украину 2,343 млн т (-8% по сравнению с 2017 годом).

Белорусские производители остаются основным источником поставки бензинов в Украину. В 2018 году импорт бензина из Беларуси в Украину составил 836,5 тыс. т, что равно 44% объема украинского рынка.