Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Среда, 22 мая 2019, 09:14
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек и установил его на 22 мая на уровне 26,11 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни (на 21 мая - 29,26 гривни).
Напоминаем:
21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14 - 26,16 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек и установил его на 21 мая на уровне 26,2 гривни.
Экономическая правда
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