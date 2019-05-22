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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Среда, 22 мая 2019, 09:14
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек и установил его на 22 мая на уровне 26,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни (на 21 мая - 29,26 гривни).

Напоминаем:

21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14 - 26,16 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек и установил его на 21 мая на уровне 26,2 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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