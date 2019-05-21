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Офіційний курс: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро

Вівторок, 21 травня 2019, 09:17
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок і встановив його на 21 травня на рівні 26,2 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні (на 20 травня – 29,45 гривні).

Нагадуємо:

20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,15 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 20 травня на рівні 26,36 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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