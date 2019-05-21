Гривня на міжбанку залишається на висоті
Вівторок, 21 травня 2019, 17:25
21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,14 - 26,16 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,14 - 26,16 гривні;
Євро - 29,15 - 29,17 гривні;
Російський рубль - 0,4047 - 0,4052 гривні.
Нагадуємо:
21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,15 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок і встановив його на 21 травня на рівні 26,2 гривні.
Економічна правда
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