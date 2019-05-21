Гривня на межбанке остается на высоте

21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14 - 26,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,14 - 26,16 гривни;

Евро - 29,15 - 29,17 гривни;

Российский рубль - 0,4047 - 0,4052 гривни.

Напоминаем:

21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек и установил его на 21 мая на уровне 26,2 гривни.

Экономическая правда