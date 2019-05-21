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Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

Вторник, 21 мая 2019, 11:10
 

21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,09 - 26,11 гривни;

Евро - 29,1 - 29,12 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,04 - 26,3 гривни. Евро покупают по 29 гривни, продают по 29,44 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,17 - 26,33 гривни, евро - 29,27 - 29,36 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек и установил его на 21 мая на уровне 26,2 гривни.

20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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