Билозир строит незаконную высотку на Подоле — СМИ

Фото nashigroshi.org

В Киеве возле Житнего рынка на Подоле на участке, который принадлежит народному депутату и экс-министру культуры Оксане Билозир, с нарушениями законодательства строится многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Билозир получила участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году для строительства жилого дома. В октябре 2016 Билозир по договору про суперфиций передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Согласно Генплану, участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки. Это значит, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажей. Именно объект с предельно допустимой высотой не более 4 этажей Департамент градостроительства и архитектуры КГГА согласовал Билозир и Владу в декабре 2016-го.

Вместе с тем, на указанном участке уже возведены шесть этажей, а всего запланировано девять.

Окончательную предельно допустимую высоту здания должно было определить Министерство культуры в выводах историко-градостроительного обоснования (ИГО). Впрочем, известно, что в конце декабря 2018 Минкульт отказал Ивану Владу в согласовании ИГО по застройке на ул. Мирной, 2/1.

Указанный участок находится в Центральном историческом ареале Киева, входит в пределы историко-культурных заповедников и зон охраны памятников истории и культуры Киева.

Фото nashigroshi.org

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева в июле 2018 зарегистрировал поданное заказчиком строительства (ОК "ЖСК" Зеленый замок ", с которым Иван Влад заключил кооперативное соглашение) уведомление о начале выполнения строительных работ. Однако, уже через несколько месяцев, в сентябре 2018 года, Департамент своим приказом это сообщение отменил.

Следовательно, на сегодня у застройщика нет документа, удостоверяющего право на проведение строительства, которе продолжается.

Стоит заметить, что уведомление о начале выполнения строительных работ подается для объектов класса последствий СС1, то есть для жилых строений до 4-х этажей. Для домов от 4-х этажей уже нужно получать разрешение на строительство с обязательной экспертизой проекта.

Также, несмотря на требования закона "О регулировании градостроительной деятельности", на строительной площадке на ул. Мирной, 2/1 отсутствует стенд с указанием документа, который дает право на выполнение строительных работ, класса последствий объекта, заказчика и подрядчика.

Учредителями заказчика строительства ОК Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 гг) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович.

Согласно данным сайта Государственной архитектурно-строительной инспекции, подрядчиком работ является ООО "ВР Билд", учредителями которого являются Иван Влад и ООО "ВР Партнер".

Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов - "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

Напомним, в ноябре сын Оксаны Билозир Андрей стал исполняющим обязанности гендиректора национальной акционерной компании "Украгролизинг".