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Гривня на міжбанку різко підскочила

Понеділок, 20 травня 2019, 17:20
 

20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,12 - 26,15 гривні;

Євро - 29,16 - 29,19 гривні;

Російський рубль - 0,4046 - 0,4053 гривні.

Нагадуємо:

20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 - 26,38 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 20 травня на рівні 26,36 гривні.

Економічна правда

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