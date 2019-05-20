Гривня на міжбанку різко підскочила

20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,12 - 26,15 гривні;

Євро - 29,16 - 29,19 гривні;

Російський рубль - 0,4046 - 0,4053 гривні.

Нагадуємо:

20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 - 26,38 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 20 травня на рівні 26,36 гривні.

Економічна правда