Официальный курс: гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек и установил его на 21 мая на уровне 26,2 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни (на 20 мая - 29,45 гривни).

Напоминаем:

20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 20 мая на уровне 26,36 гривни.

Экономическая правда