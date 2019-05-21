Официальный курс: гривня существенно укрепилась к доллару и евро
Вторник, 21 мая 2019, 09:17
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек и установил его на 21 мая на уровне 26,2 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни (на 20 мая - 29,45 гривни).
Напоминаем:
20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 20 мая на уровне 26,36 гривни.
Экономическая правда
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