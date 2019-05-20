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Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро

Понеділок, 20 травня 2019, 09:14
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 20 травня на рівні 26,36 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,45 гривні (на 17 травня – 29,51 гривні).

Нагадуємо:

17 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 - 26,37 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки і встановив його на 17 травня на рівні 26,34 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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