Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро
Понеділок, 20 травня 2019, 09:14
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 20 травня на рівні 26,36 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,45 гривні (на 17 травня – 29,51 гривні).
Нагадуємо:
17 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 - 26,37 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки і встановив його на 17 травня на рівні 26,34 гривні.
Економічна правда
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