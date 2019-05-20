Гривня на межбанке резко подскочила

20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,12 - 26,15 гривни;

Евро - 29,16 - 29,19 гривни;

Российский рубль - 0,4046 - 0,4053 гривни.

Напоминаем:

20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,38 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 20 мая на уровне 26,36 гривни.

Экономическая правда