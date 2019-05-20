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Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

Понедельник, 20 мая 2019, 11:05
 

20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,38 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,24 - 26,28 гривни;

Евро - 29,28 - 29,32 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,2 - 26,46 гривни. Евро покупают по 29,17 гривни, продают по 29,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,27 - 26,31 гривни, евро - 29,34 - 29,47 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 20 мая на уровне 26,36 гривни.

17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,37 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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