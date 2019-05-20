Россия затягивает переговоры о транзите газа — "Нафтогаз"

Россия не согласовала проведение трехсторонних переговоров относительно заключения нового контракта о транзите газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему в мае, на июнь переговоры также не были согласованы.

Об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового Президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции относительно влияния выборов президента или парламента являются только оправданиями", - говорится в сообщении.

Витренко предполагает, что Россия ждет решения Дании относительно Северного Потока-2, от которого будет понятно, задержится его строительство на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано.

"Напомню, только один из трех вариантов прохождения Северного потока-2, которые сейчас рассматривает Дания, приведет к задержке со строительством. И даже эта задержка не гарантирует Украине сохранение транзита - РФ может сознательно пойти на сценарий, когда они просто ограничат поставки газа в Европу контрактных минимумов, это приведет к повышению цен в Европе (и для Украины), и затем с позиции силы РФ будет давить на Европу чтобы препятствия для Северного потока-2 были устранены", - подчеркнул Витренко.

По его убеждению, для Украины важно иметь возможность воспользоваться предусмотренным транзитным контрактом правом на пересмотр тарифа в 2018-2019 годах для получения компенсации за ускоренную амортизацию и обесценение украинской газотранспортной системы как следствие потери транзита с 2020 года. Для этого необходимо осуществить анбандлинг "Нафтогаза" по модели ISO.

"Соответствующие исковые требования пока что определены на уровне 11-14 миллиардов долларов США", - напомнил Витренко.

Напомним:

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Планируется, что газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.

Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.

Экономическая правда