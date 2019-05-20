Работа риэлтора станет законной - Фонд госимущества

Фонд государственного имущества вместе со специалистами в сфере продажи недвижимости разработали проект закона "О брокерской деятельности в сфере недвижимости", что поможет установить общие правила деятельности в этой сфере.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"На сегодняшний день отсутствует любое законодательное регулирование брокерской деятельности, нет нормативной базы, которая бы устанавливала общие правила деятельности в этой сфере. И главное – не определено правовые последствий за нарушение законодательства", - отметил Трубаров.

По его словам, это привело к появлению на рынке "серых" риэлторов, "деятельность которых не всегда является качественной и профессиональной, а иногда даже мошенничеством".

Трубаров подчеркнул, что согласно закону, брокер - это "лицо, имеющее трехлетний опыт работы агента по недвижимости, который успешно сдал квалификационный экзамен, получил квалификационный сертификат брокера по недвижимости и информация о нем содержится в Госреестре брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности".

"Осуществлять брокерскую деятельность в сфере недвижимости может только субъект брокерской деятельности, который имеет в своем штате хотя бы одного брокера по недвижимости", - добавил и. о. главы Фонда.

Также, по словам Трубарова, закон предусматривает наличие агента по недвижимости - помощника брокера.

"Агент должен пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о прохождении обучения", - добавил он.

Кроме того, брокер обязан каждые три года подтверждать свою квалификацию путем сдачи экзамена.

"Квалификационная подготовка будет осуществляться учебными центрами, созданными саморегулируемыми организациями брокеров", - отметил он.

При этом регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости в большей степени будет осуществляться саморегулируемыми организациями брокеров, подчеркнул Трубаров.

Государственное же регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости будет осуществляться Фондом госимущества, который имеет право аннулировать разрешительные документы за нарушения законодательства на основании решения квалификационно-дисциплинарной комиссии. Последняя и будет осуществлять контроль за деятельностью брокеров.

Напомним:

Ранее в. о. главы Фонда госимущества рассказал, сколько Украина заработала на приватизации с начала года. Так, по его словам, за первый квартал 2019 года от приватизации поступило 184 миллиона гривень - в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также напомним, что в Украине запустили реестр, с помощью которого можно отслеживать информацию о недвижимости.

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Экономическая правда