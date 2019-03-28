Украинцы смогут отслеживать информацию о недвижимости онлайн
В Украине запустили реестр, с помощью которого можно отслеживать информацию о недвижимости.
Об этом сообщается на сайте сервиса Опендатабот.
В открытом доступе будут договора купли-продажи, договора мены, дарение, наследственный договор, приватизация жилья государственной или коммунальной собственности.
Как проверить информацию о недвижимости?
Добавить Опендатабот в Telegram, Viber, Facebook Messenger.
Ввести налоговый номер (ИНН) владельца или код компании.
Узнать об имуществе, которое ему принадлежит.
Также можно подписаться на изменение статуса объектов.
Более подробная информация доступна в выписке из реестра. Эта услуга стоит 23 гривни и доступна непосредственно в боте.
В выписке будет следующая информация:
Полная информация об объекте.
Информация о владельце.
Доли собственности.
Основание возникновения права собственности.
Информация об обременении. Например, находится ли имущество под залогом.
Экономическая правда
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