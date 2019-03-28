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Украинцы смогут отслеживать информацию о недвижимости онлайн

Четверг, 28 марта 2019, 09:00
 

В Украине запустили реестр, с помощью которого можно отслеживать информацию о недвижимости.

Об этом сообщается на сайте сервиса Опендатабот.

В открытом доступе будут договора купли-продажи, договора мены, дарение, наследственный договор, приватизация жилья государственной или коммунальной собственности.

Как проверить информацию о недвижимости?

Добавить Опендатабот в Telegram, Viber, Facebook Messenger.

Ввести налоговый номер (ИНН) владельца или код компании.

Узнать об имуществе, которое ему принадлежит.

Также можно подписаться на изменение статуса объектов.

 

Более подробная информация доступна в выписке из реестра. Эта услуга стоит 23 гривни и доступна непосредственно в боте.

В выписке будет следующая информация:

Полная информация об объекте.

Информация о владельце.

Доли собственности.

Основание возникновения права собственности.

Информация об обременении. Например, находится ли имущество под залогом.

Экономическая правда

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недвижимость технології

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