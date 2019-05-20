НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для двух СЭС компании VR Capital

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила "зеленый" тариф на уровне 15,03 евроцента за 1 кВт-ч для двух солнечных электростанций ООО "Санвин 12" (Благовещенский р-н, Кировоградская обл.) мощностью 15,6 МВт и ООО "Санвин 14" (Новоукраинский р-н, Кировоградской обл.) мощностью 13 МВт, а также для ряда введенных в марте-апреле 2019 года мелких промышленных СЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте НКРЭКУ, такое решение комиссия приняла на заседании в пятницу. Срок действия тарифов – до 1 января 2030 года.

Согласно решениею комиссии, установлен также тариф для станции ООО "ЭТГ СОЛАР 1" мощностью 17,820 МВт (Днепропетровская обл.).

Кроме того, установлен тариф для станций ООО "БС Энерджи" мощностью 6,183 МВт (Ужгородский р-н, Закарпатской обл.).

Тариф получила станция ООО "Эко-Фотуре "Грушка" мощностью 3,465 МВт (Каменец-Подольский р-н, Хмельницкой обл.).

НКРЭКУ также установила тариф для станции ООО "Солар-Групп" мощностью 5,340 МВт (Николаевский р-н, Николаевской обл.).

Как сообщалось, ООО "Санвин 12" и "Санвин 14" принадлежат главе компании по управлению активами VR Capital Group (США) Ричарду Дейтцу через кипрскую компанию Wiltan Enterprises Limited, подконтрольной VR Global Partners и связанной с VR Capital Group.

Совместно с инвестиционной группой ICU Дейтц построил Каменец-Подольскую солнечную электростанции (СЭС) на 64 МВт (управляющая компания "Подольскэнерго"). А также продолжается строительство СЭС на 35 МВт в Херсонской области.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко все же подписал закон №8449-д, который отменяет "зеленые" тарифы для владельцев солнечных электростанций, однако сохраняет их для олигархов.

Напомним:

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".

Экономическая правда