Виски спасли от запрета

16 мая во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах" был наконец урегулирован вопрос определения виски.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Так, из законопроекта убрали определение виски, которое не соответствовало международным требованиям и парламентарии проголосовали за законопроект в такой редакции.

Таким образом устранена угроза того, что виски, крепость которого будет превышать установленный законодательством Украины порог - 45%, будет считаться некачественной и опасной продукцией.

"Бизнес на это неоднократно обращал внимание. Ведь в Европе установлена ​​лишь нижняя граница прочности алкоголя, однако в Украине была инициатива установить еще и верхний порог. Это могло привести к тому, что с прилавков исчезнет львиная доля виски, к трудностям в международной торговле. Поскольку надпись на бутылке иностранного виски, хотя и отвечала бы международным стандартам, не отвечала бы законодательству Украины", - объяснили в ЕБА.

Отметим, самой выгодной инвестицией в 2018 году эксперты признали коллекционный виски.

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Экономическая правда