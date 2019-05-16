Прибыль владельцев домашних СЭС обрежут уже в 2019 году - Ассоциация

Владельцам солнечных электростанций обрежут прибыль не с начала 2020 года, как предполагалось, а уже в скором времени.

Об этом в материале для ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019" пишут соучредители Союза активных потребителей и просьюмеров.

Так, из материала следует, что украинцы, которые уже запустили свои солнечные электростанции, уже в этом году будут получать выплаты по "зеленому тарифу" лишь по той части своих СЭС, которые установлены на крышах и/или фасадах зданий и капитальных сооружений. Ранее считалось, что новые правила в отношении домашних СЭС заработают только в 2020 году.

Как отмечают эксперты, этот закон ограничивает права и тех украинцев, которые уже установили домашние солнечные электростанции на своих участках, так и тех, кто только собирается их устанавливать.

"Украинцы, которые уже запустили свои солнечные электростанции, получат выплаты по "зеленому тарифу" лишь по той части СЭС, которые установлены на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. И это только в том случае, если потребитель подтвердит, что эти сооружения - капитальные", - говорится в материале.

Фактически это означает, что потребителям нужно будет переподписывать договоры и перерабатывать "обрезанные" проекты домашних СЭС и переутверждать их, предполагают авторы. Эксперты подчеркивают, что речь идет об украинцах, которые уже вложили в домашние СЭС 180 млн евро.

"Речь идет о защите интересов более 10 тысяч украинских семей, инвестировавших свои средства в домашние солнечные электростанции и поверили в серьезность намерений украинского правительства поддержать малую генерацию", - подчеркнули они.

Сейчас есть несколько сценариев решения проблем, вызванных новым законом, отмечают эксперты:

Во-первых - это вето, которое может наложить на новый закон президент, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

Во-вторых, НКРЕКП могут занять выжидательную позицию - утвердить в конце июня "зеленый" тариф по новому закону, но не отменять постановление о "зеленом тарифе" на второй квартал.

Также может быть принят "Специальный" технический законопроект, который устранит негативные последствия нового закона.

Напомним:

Министерство энергетики ранее настаивало на запрете строительства на земле домашних солнечных электростанций. Какие аргументы у министерства, и чего ждать владельцам малых генераций, читайте в материале ЭП: "Высокое напряжение: Почему Минэнерго хочет ограничить домашние солнечные электростанции".

Позже Рада все же запретила установку домашних СЭС на земле, утвердив закон о "зеленых" аукционах. Таким образом народные депутаты ввели условие получения "зеленого" тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт - установление их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях.

Экономическая правда