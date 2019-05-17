Гройсман призвал власть на местах не выключать горячую воду
Премьер-министр Владимир Гройсман призвал местные власти не выключать горячую воду, а проводить модернизацию систем.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба правительства.
По его словам, процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот - это не разовая акция, а планомерный процесс, который будет продолжен.
"Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлено 5,7 млрд гривен", - сказал Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что процесс монетизации субсидий тесно связан и с процессами модернизации коммунального хозяйства, ответственность за которые несет местная власть.
"Благодаря реформе децентрализации на места передан значительный ресурс, который нужно потратить на обновление сетей, установку приборов учета, внедрение экономных технологий", - говорит он.
"Вот сейчас я слышу, что в городах отключают горячую воду. Так я призываю местные власти не выключать воду, а проводить модернизацию систем. Средства на это есть", - добавил Гройсман.
Кроме этого, он заявил, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении должна начаться с октября текущего года.
Напоминаем:
27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.
С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услугпредоставляютсянаселению Украины в денежной форме.
В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.
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Экономическая правда
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