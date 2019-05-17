Гройсман призвал власть на местах не выключать горячую воду

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал местные власти не выключать горячую воду, а проводить модернизацию систем.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба правительства.

По его словам, процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот - это не разовая акция, а планомерный процесс, который будет продолжен.

"Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлено 5,7 млрд гривен", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что процесс монетизации субсидий тесно связан и с процессами модернизации коммунального хозяйства, ответственность за которые несет местная власть.

"Благодаря реформе децентрализации на места передан значительный ресурс, который нужно потратить на обновление сетей, установку приборов учета, внедрение экономных технологий", - говорит он.

"Вот сейчас я слышу, что в городах отключают горячую воду. Так я призываю местные власти не выключать воду, а проводить модернизацию систем. Средства на это есть", - добавил Гройсман.

Кроме этого, он заявил, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении должна начаться с октября текущего года.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услугпредоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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Экономическая правда