Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках
14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,11 - 26,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,09 - 26,12 гривни;
Евро - 29,30 - 29,34 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,06 - 26,32 гривни. Евро покупают по 29,19 гривни, продают по 29,61 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,18 - 26,25 гривни, евро - 29,39 - 29,48 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек и установил его на 14 мая на уровне 26,11 гривни.
13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.
Экономическая правда
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