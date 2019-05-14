Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках

14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,11 - 26,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,09 - 26,12 гривни;

Евро - 29,30 - 29,34 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,06 - 26,32 гривни. Евро покупают по 29,19 гривни, продают по 29,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,18 - 26,25 гривни, евро - 29,39 - 29,48 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек и установил его на 14 мая на уровне 26,11 гривни.

13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

Экономическая правда