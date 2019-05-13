Гривня на межбанке продолжает уверенно укрепляться
Понедельник, 13 мая 2019, 20:50
13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,12 - 26,15 гривни;
Евро - 29,40 - 29,43 гривни;
Российский рубль - 0,3990 - 0,3996 гривни.
Напоминаем:
13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,13 - 26,17 гривни за доллар.
Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 13 мая - на уровне 26,2 за доллар.
Экономическая правда
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