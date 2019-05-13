Гривня на межбанке продолжает уверенно укрепляться

13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,12 - 26,15 гривни;

Евро - 29,40 - 29,43 гривни;

Российский рубль - 0,3990 - 0,3996 гривни.

Напоминаем:

13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,13 - 26,17 гривни за доллар.

Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 13 мая - на уровне 26,2 за доллар.

Экономическая правда