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Гривня на межбанке продолжает уверенно укрепляться

Понедельник, 13 мая 2019, 20:50
 

13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,12 - 26,15 гривни;

Евро - 29,40 - 29,43 гривни;

Российский рубль - 0,3990 - 0,3996 гривни.

Напоминаем:

13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,13 - 26,17 гривни за доллар.

Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 13 мая - на уровне 26,2 за доллар.

Экономическая правда

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