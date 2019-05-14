Курс валют: гривня не останавливается в укреплении

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек и установил его на 14 мая на уровне 26,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,36 гривни (на 13 мая - 29,42 гривни).

Напоминаем:

13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,13 - 26,17 гривни за доллар.

13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

Экономическая правда