Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: гривня не останавливается в укреплении

Вторник, 14 мая 2019, 09:20
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек и установил его на 14 мая на уровне 26,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,36 гривни (на 13 мая - 29,42 гривни).

Напоминаем:

13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,13 - 26,17 гривни за доллар.

13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривня застыла в ожидании 13 мая 2019, 09:00
Гривня на межбанке поднялась еще выше 10 мая 2019, 17:45
Гривня продолжает уверенно укрепляться 10 мая 2019, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!