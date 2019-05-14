"Нафтогаз" предложил новую цену на газ для населения с июня

НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставке на условиях ПСО (специальных обязательств). Новая цена почти на 4% ниже чем та, которая действовала в апреле.

Об этом сообщает Департамент по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

"Цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 года №380 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года №293" и от 19 октября 2018 № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что цена составляет 5 990 грн за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки. Новая цена на 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже действовавшей в апреле.

"Раньше постановлением № 867 предполагалось, что стоимость газа для нужд населения на условиях ПСО с 1 мая должно была составить 7184,8 грн за тыс. куб. м без НДС и стоимости транспортировки", - напоминают в "Нафтогазе".

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Обещание Гройсмана снизить цены на газ для населения. Правда или нет?

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров.

23 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение "Нафтогазом Украины" цены на газ на 300 гривень за тысячу кубов с мая является хорошим началом для дальнейших снижений.

В мае Кабинет министров устранил правовые коллизии между нормами двух постановлений (№867 от 2018 года и №293 от марта 2019 года) по формированию цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.

Решение обеспечило возможность НАК "Нафтогаз Украины" снизить в мае стоимость ресурса для потребителей, получающих газ по специальным обязательствам, на 3,5%.

Украинская правда