Дебютные торги акциями Uber завершились неудачей

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Дебютные торги акциями Uber Technologies Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу, 10 мая, падением до 41,57 доллара, на 7,62% по сравнению с ценой размещения, которая и без того была объявлена у нижней границы ценового коридора.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В четверг Uber провела прайсинг первичного публичного размещения акций на уровне 45 долларов за одну ценную бумагу - ближе к нижней границе ценового диапазона от 44 до 50 долларов.

Капитализация компания превысила с учетом цены размещения 80 млрд долларов, что выше суммарной рыночной стоимости General Motors и Ford. В то же время еще несколько месяцев назад аналитики считали возможным, что капитализация Uber составит до 120 млрд долларов.

В среднем в первый день торгов, как показывает многолетняя статистика, акции технологических компаний росли в США более чем на 20%, и снижение бумаг Uber участники рынка расценили как неудачу.

Снижению способствовало то, что в целом настроение инвесторов на прошлой неделе было негативным, учитывая новый виток торговой войны между США и Китаем.

Убытки Uber за последние 12 месяцев до марта 2018 г. составили 3,7 млрд долларов. Компания планирует дальнейшие инвестиции для увеличения своей доли на рынке и создания новых сервисов, включая создание беспилотных такси.

Многие считают, что Uber не удалось в ходе IPO объяснить инвесторам, как компания собирается выйти в итоге на прибыльную работу.

Несмотря на все усилия, темпы роста выручки Uber снизились до 33% в прошлом году, что существенно ниже показателей предыдущих лет. На американском рынке доля Uber снизилась до 70%.

Опасения инвесторов связаны также с многочисленными юридическими проблемами Uber. Одним из самых больших рисков является то, что водители, использующие сервис, будут в итоге признаны сотрудниками компании, на которых должны распространяться соответствующие гарантии и выплаты.

Uber стала пионером в разработке мобильных сервисов для поездок на такси. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 65 странах.

IPO Uber, в рамках которого компания привлекла 8,1 млрд долларов, стало девятым по величине в истории США и крупнейшим с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 году.

Напомним:

В приложении Uber уже отображаются маршруты поездок Uber Shuttle в Киеве. Официальная презентация сервиса пройдет 14 мая.

Uber Shuttle – третья новая услуга, которую Uber запускает в Украине в течение полугода, после сервиса доставки еды Uber Eats и сервиса Green с 100% подачей электромобилей.

Uber запустит доставку еды дронами до 2021 года.