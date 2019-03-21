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У Glovo и UberEats появится конкурент

Четверг, 21 марта 2019, 11:40
 

Ведущая европейская транспортная платформа Bolt планирует запустить услугу доставки еды на всех ключевых рынках Европы и Африки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам CEO и соучредителя Bolt Маркуса Виллига, компании удалось стать "платформой, которая развивается быстрее всех в мире при наименьших затратах" благодаря "эффективному подходу к работе".

И теперь компания организует доставку еды, применяя тот же подход.

"У нас есть возможность объединить наработанные технологии, методы работы и опыт сотен тысяч водителей для того, чтобы создать лучший сервис доставки еды для миллионов людей в Европе и Африке, которые ежедневно пользуются услугами Bolt", — отметил Виллиг.

Напомним, что сервис доставки еды UberEats заработал в Киеве в тестовом режиме в начале февраля.

Приложение для доставки Glovo, что позволяет покупать, получать и отправлять любой продукт в черте города, заработал в Киеве в октябре 2018 года.

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