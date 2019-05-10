Торговая война: США повысили ввозные пошлины для Китая

В Соединенных Штатах вступило в силу анонсированное Дональдом Трампом 5 мая повышение ставок ввозной пошлины для некоторых групп китайских товаров.

Об этом сообщает DW.

Новые таможенные тарифы начали действовать с 0:00 (7:00 по киевскому времени. - ред.) пятницы, 10 мая.

Ставки ввозной пошлины выросли с 10 до 25 процентов и будут касаться 5700 наименований товаров из КНР годовым объемом импорта 200 миллиардов долларов.

Накануне таможенная служба США подтвердила завершение всех подготовительных мероприятий для внедрения новых ставок пошлин для товаров из КНР.

Также накануне стало известно, что новые ставки ввозной пошлины не должны касаться поставок, которые на данный момент уже были на пути в США.

Новые таможенные тарифы вступили в силу именно тогда, когда в Вашингтоне находится делегация из Пекина во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, которая ведет переговоры по новому торговому соглашению между странами и урегулированию конфликта. 10 мая переговоры должны быть продолжены.

Между тем в министерстве торговли КНР уже пригрозили принять "необходимые меры в ответ" на действия Белого дома. Правда, в ведомстве пока не отметили деталей того, какие шаги предпримет Пекин.

Представитель министерства при этом сослался на переговоры в Вашингтоне и выразил надежду на их успешное завершение, отмечает информагентство dpa.

Согласно заявлениям Белого дома, поводом для повышения ставок ввозной пошлины для КНР стало несогласие китайской стороны с ключевыми американскими требованиями и отступление от достигнутых на переговорах договоренностей.

Среди прочего предпосылкой урегулирования нынешней торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира США называли полноценное открытие китайского рынка для иностранных компаний, прекращение практики принуждения к трансферу технологий и защите интеллектуальной собственности.