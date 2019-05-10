Новости 10 мая: Об улучшении асфальта, исках Коломойского и "маршрутке" Uber

О чем все говорили сегодня?

Об улучшении асфальта. В процессе обновления государственных строительных норм по проектированию дорог вводится обязательное использование перегружателей асфальтобетонных смесей при строительстве международных дорог первой категории.

О миссии МВФ. Миссия Международного валютного фонда посетит Киев в ближайшие недели.

О бюджетной декларации. Министерство финансов намерено представить на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы в середине мая.

Об экспорте агропродукции. За первый квартал 2019 экспорт продукции агропромышленного комплекса из Украины в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4%.

Об исках Коломойского. Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств, открытых по искам экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского против Нацбанка Украины и ПриватБанка о законности пяти кредитных договоров и его личных поручительств по ним.

О "маршрутке" Uber. В приложении Uber уже отражаются маршруты поездок Uber Shuttle в Киеве.

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Разработчик искусственного интеллекта Родни Брукс: как 5G позволит ИИ влиять на демографию и климат

Почему человечество переоценивает искусственный интеллект, может ли он отнять работу у людей и настолько ли ИИ совершенен, как показывают в голливудских фильмах? Ответы — в лекции известного специалиста по роботизированным системам Родни Брукса.