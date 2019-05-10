Минфин представит на утверждение Кабмина 3–летнюю бюджетную декларацию

Министр финансов Оксана Маркарова

Министерство финансов намерено представить на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы в середине мая.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время дискуссионной панели на бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития.

"Министерство финансов продолжит работать над активным внедрением среднесрочного бюджетного планирования. В частности, на следующей неделе представит на утверждение Кабинету министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы", - сказано в сообщении.

Среди других приоритетов Минфина – реформирование Государственной фискальной службы.

Также на следующей неделе должны быть сформированы наблюдательные советы в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке.

Напоминаем:

Бюджетная декларация будет содержать, в частности, совокупные потолки расходов и потолки расходов главных распорядителей средств государственного бюджета, цели и показатели результата их деятельности, общую оценку фискальных рисков.

Законом предусматривается установление бюджетных правил, в частности, дефицита государственного бюджета и объема предоставления государственных гарантий, утверждение Стратегии управления государственным долгом на среднесрочный период.

Также предусматривается обновление бюджетного календаря, а именно установление сроков подготовки бюджетной декларации и информации, необходимой для ее составления.

Экономическая правда