Заработал портал контроля за финансированием ремонта дорог

В Украине запустили портал, где можно следить за финансированием строительства и ремонта дорог.

Совместную разработку 26 марта представили Министерство инфраструктуры и офис эффективного регулирования (BRDO), сообщается на сайте последнего.

На портале можно смотреть, как тратятся бюджетные деньги на ремонт дорог по областям, какие тендеры объявляются и прочее.

В частности, на новом портале можно найти информацию о таком:

Ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения.

Средства, потраченные на безопасность движения.

Тендеры, которые были объявлены и проведены в областях.

Деньги, которые фактически были потрачены заказчиками.

"Водители и общественность получают доступ к информации по каждой дороге на карте – что запланировано, сколько это стоит, кто проводит работы, кто отвечает за текущее состояние, возможность обратной связи. Бизнес получает информацию о планах строительства/ремонта дорог, заказчиков и тендеров", – говорится в сообщении организации.

По данным BRDO, в 2018 году на украинские дороги потратили более 35 млрд грн. Однако большая часть дорог (около 95%) остается в неудовлетворительном состоянии. При этом 40% – требуют полного восстановления.

Каждый автомобилист с каждого литра топлива платит 0,21 евро акцизного сбора, отмечают в организации. Из них 0,16 евро направляются в Дорожный фонд, откуда 35% идут на местные дороги, 60% – на трассы государственного и международного значения, 5% – на финансирование безопасности движения.

На портале есть калькулятор, где водитель может посчитать, сколько сбора он заплатит, заправляя машину, и куда пойдут эти деньги.

Напомним, Дорожный фонд заработал в Украине в январе прошлого года. Он контролирует целевое финансирование строительства, ремонта и содержания дорог государственного и местного значения.

Местные сети автодорог перешли под управление местных органов власти (областных госадминистраций).

В свою очередь "Укравтодор" отвечает только за дороги государственного и международного значения.

Как сообщалось ранее, в 2019 году "Укравтодор" планирует восстановить от 1500 до 1800 километров дорог, что соответствует уровню прошлого года.