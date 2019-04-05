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Спрос на электрокары среди украинцев вырос на 71%

Пятница, 5 апреля 2019, 15:09
 

За первый квартал текущего года украинский парк электромобилей пополнился на 1276 машин, это на 71% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом большую часть (91%) первичного рынка авто, работающих исключительно на электротяге, сформировали машины, бывшие в эксплуатации — 1164 шт.

Топ-5 электрокаров на рынке

Лидером украинского рынка электрокаров остается Nissan Leaf. С января по март украинские номера получили 678 автомобилей этой модели.

На втором месте — Tesla Model S (107 авто).

Третьим по популярности стал BMW (87 электрокаров).

На четвертом месте — Renault Zoe (66 автомобилей).

Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке — FIAT 500e (60 автомобилей).

Напомним, что в 2018 году украинцы приобрели рекордное количество электромобилей — 5,3 тысячи.

Стоит отметить, что уже с июля на новых парковках обязательно будут проектировать минимум 5% машиномест со электрозарядками.

Экономическая правда

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авто спрос

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