Компания Новинского резко увеличила добычу газа в Полтавской области

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине в первом квартале 2019 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов в Полтавской области на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи, передает "Интерфакс-Украина".

Объем добычи на Мехедивско-Голотовщинском и Свиридовском газоконденсатных месторождениях в Полтавской области увеличился до 3,283 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boepd).

На данных месторождениях суммарная среднесуточная добыча природного газа за этот период составила 407,073 тыс. кубометров (+49,1%), конденсата – 87 кубометров (+64,1%), сжиженного природного газа – 46 кубометров (+48,3%).

В настоящее время на Мехедивско-Голотовщинском месторождении продолжается бурение скважины №119. Глубина бурения достигла 2,3 тыс. м при запланированной глубине в 4,85 тыс. м. Буровые работы планируется завершить до сентября 2019 года, производственное подключение скважины при успешном тестировании - до конца года, сообщили в компании.

Среднесуточная добыча на Васищевском месторождении в Харьковской области составила 1,023 тыс. boepd, что на 69% больше, чем в первом квартале 2018 года. Среднесуточная добыча газа - 141,094 тыс. кубометров (+63,5%), конденсата – 15 кубометров (в 2,5 раза больше, чем годом ранее).

По итогам 2018 года Regal Petroleum увеличила среднесуточную добычу углеводородов на Мехедивско-Голотовщинском и Свиридовском газоконденсатных месторождениях на 67% – до 2717 boepd, на Васищевском - на 11,2%, до 674 boepd.

Напомним:

В середине марта 2019 года Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) приостановила действие спецразрешения ООО "Пром-Энерго продукт", входящего в Regal Petroleum, на Васищевскую газоконденсатную площадь. Компания оспаривает этот запрет.

В начале марта СМИ сообщили, что Виктор Пинчук скупает акции Regal Petroleum.

В марте минувшего года суд восстановил действие спецразрешения компании Новинского на пользование недрами Островерховского месторождения (Харьковская обл.).

Читайте также: Взять за недра: Кто владеет нефтегазовыми месторождениями страны