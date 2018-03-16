Компания Новинского восстановила права на добычу газа

Приказ Государственной службы геологии и недр №474 от 30 октября 2017 года, которым было остановлено действие спецразрешения на пользование недрами Островерховского месторождения (Харьковская обл.), является противоправным и подлежит отмене.

Соответствующее решение Окружного административного суда Киева от 7 марта есть в распоряжении ЭП.

Таким образом, было удовлетворено исковое заявление владельца этого спецразрешения - ЧАО "Укргазвидобуток".

Остановка лицензии была связана с нарушениями, установленными после внеплановой проверки предприятия. Речь шла о несоответствии площади спецразрешения (67,56 кв км) площади отвода (32,85 кв км) и невыполнении программы работ. В ходе рассмотрения материалов дела суд не установил вины ЧАО в этих нарушениях, что и стало поводом для отмены вышеупомянутого приказа Госгеослужбы.

Компания "Укргазвидобуток" входит в холдинг Smart Energy Вадима Новинского.

"Смарт Энерджи" - управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

Нефтегазовое направление Smart Energy представлено газодобывающей компанией "Укргазвыдобуток" (Харьковская область) и публичной британской компанией Regal Petroleum с активами в Полтавской и Харьковской областях (компания "Пром-Энерго Продукт").

6 октября правоохранители задержали директора частного акционерного общества "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова.

Мохов подозревается в неисполнении требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июля по 10 августа 2017 года.

Харьковский районный суд Харьковской области избрал в качестве меры пресечения Мохову арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. 9 октября за него внесли залог.

ОАО "Укргазвыдобуток" - компания, имеющая лицензию на разработку и добычу природного газа и газового конденсата на Островерховском месторождении в Харьковской области.

В начале декабря военная прокуратура провела обыск в доме одного из руководителей "Смарт-Холдинга". Также об обысках в компании сообщали 25 сентября.

15 февраля 2017 года в "Смарт-холдинге" сообщили об очередном обыске.

В конце ноября 2017 года Укргазвидобуток заявил, что приостанавливает добычу газа из-за остановки действия лицензии. Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки, проведенной в сентябре текущего года.

Дмитрий Рясной, ЭП