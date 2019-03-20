Компания Новинского оспаривает запрет на добычу газа

Полтавский окружной административный суд отсрочил действие приказа Государственной службы геологии и недр Украины, приостановившей действие специального разрешения ООО "Пром-Энерго продукт" (принадлежит Regal Petroleum) на Васищевскую газоконденсатную площадь в Харьковской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вышеупомянутый 20-дневный период также приостанавливается до рассмотрения по существу", - указано в сообщении Regal на сайте Лондонской фондовой биржи.

Ранее Regal заявила о безосновательности приказа Госгеонедр №76 от 11 марта 2019 года о приостановке действия спецразрешения, в рамках которого производственные работы на месторождении должны быть остановлены в течение 20 дней с момента выпуска приказа. В этой связи "Пром-Энерго продукт" подало ходатайство об остановке действия приказа на время судебного разбирательства.

Согласно данным лондонской фондовой биржи, новость о приостановке действия разрешения 12 марта привела к падению курса акций на 21,08%. Однако после сообщения Regal о приостановке судом этого решения 19 марта курс акций компании поднялся на 11,62% – до GBP0,49 за акцию.

Regal Petroleum основана в 1996 году. Она подконтрольна входящей в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского компании Smart Energy и разрабатывает мосторождения в Полтавской и Харьковской областях.

В нефтегазовое направление "Смарт-Холдинг" входят "Укргазвыдобуток", Regal Petroleum и "Пром-Энерго Продукт".

По итогам 2018 года группа увеличила добычу природного газа на 31% по сравнению с 2017 годом – до 296,7 млн куб. м, газового конденсата на 40% – до 25,7 тыс. тонн, сжиженного газа на 49% – до 6,9 тыс. тонн.

Напомним:

В начале марта СМИ сообщили, что Виктор Пинчук скупает акции Regal Petroleum.

В марте минувшего года суд восстановил действие спецразрешения компании Новинского на пользование недрами Островерховского месторождения (Харьковская обл.).

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