В аннексированном Крыму местный винодел купил "Инкерман"

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин.

Об этом сообщает РБК.

Помимо завода вин в числе приобретенных Захарьиным активов - совхоз "Качинский+" и агрофирма "Черноморец".

Инкерманский завод марочных вин был основан в 1961 году. Он является одним из крупнейших в Крыму: предприятию принадлежит 2700 га виноградников.

Захарьину, по данным российских СМИ, принадлежат более десяти компаний, занимающихся выращиванием винограда или продажей напитков.

Переговоры о продаже Инкермана также велись со структурой банка Россия - Южным проектом. Однако такая сделка могла вызвать вопросы из-за санкционных рисков.

По данным гида Артура Саркисяна "Российские вина 2019", общая площадь виноградников "Дома Захарьиных" — 88 га. Большая часть — 55 га — была заложена в 2002 году в Степном Крыму, остальные 33 га — в 2008-м в Бахчисарайском районе Крыма. Винодельня выпускает вина под марками "Дом Захарьиных", "Баккал Су", "Хороший год". Но известность Захарьин получил со своей линейкой вин из автохтонных (локальных) сортов винограда — "сары пандас" и "кефесия".

Объем выпуска "Дома Захарьиных" — 200 тыс. бутылок в год. Для сравнения, у приобретенного им "Инкермана" этот показатель — 11,5–12 млн бутылок. Собственной винодельни у Захарьина нет: переработка винограда, который "Дом Захарьиных" производит и частично закупает в нескольких крымских зонах, а также розлив вина происходят на партнерском заводе. Бочки с вином, в частности, хранятся в специальной выделенной штольне Инкерманского завода.

С 2011-го все активы Инкермана были консолидированы в холдинг Inkerman International AB со штаб-квартирой в Стокгольме. На тот момент активы винодельческой компании принадлежали украинскому предпринимателю Валерию Шамотию. В этом же году он продал часть бизнеса инвестфондам Horizon Capital (получил 20%) и Hartwall Capital (40%). Но в 2016-м структура собственников выглядела уже немного иначе. У Hartwall Capital было 40%, у компании Шамотия Логос девелопмент - 40%, а вместо Horizon Capital в акционерах появился китайский фонд Pan Chang c 20%.

"100% акций Inkerman International AB были проданы 24 апреля 2019-го компании АО Оптима. У ООО Инкерман Украина, как и ранее, единственным участником остается шведская холдинговая компания", - сообщили в пресс-службе Инкерман Украина, передает Liga.net.

Напомним, виноделы аннексированного Россией Крыма могут остановить производство на 6-9 месяцев из-за нехватки бутылок, возникшей из-за американских санкций.

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