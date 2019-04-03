Гривня существенно укрепилась к доллару и евро
Среда, 3 апреля 2019, 08:45
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 3 апреля на уровне 26,97 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 2 апреля — 30,55 гривни).
Напоминаем:
2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,88 — 26,92 гривни за доллар.
2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 — 27,22 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua