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Гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Среда, 3 апреля 2019, 08:45
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 3 апреля на уровне 26,97 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 2 апреля — 30,55 гривни).

Напоминаем:

2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,88 — 26,92 гривни за доллар.

2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 — 27,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

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