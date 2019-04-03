Гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Полигон для обкатки схем. Как ликвидировали банк Новинского и куда делись 7 миллиардов Банк "Форум" — первое финучреждение из "банкопада" 2014 года, которое вскоре будет ликвидировано. Однако это еще и первый банк, на котором "обкатывали" разные схемы по выводу активов. Что произошло с банком после его падения, куда исчезли 7 миллиардов и с чем остались вкладчики?

Титановая схема Фирташа. Почему ЗТМК уже два года не могут вернуть государству Процесс возвращения государству металлургического гиганта, который контролирует Фирташ, максимально затягивается. Для чего это делается, кто покупает его продукцию и почему завод зарабатывает все меньше. (укр)