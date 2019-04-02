Гривня на межбанке упала после прыжка вверх
Вторник, 2 апреля 2019, 17:55
2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,22 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,18 - 27,22 гривни;
Евро - 30,44 - 30,49 гривни;
Российский рубль - 0,4151 - 0,4160 гривни.
Напоминаем:
2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,92 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 апреля на уровне 27,19 гривни.
Экономическая правда
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