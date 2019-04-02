Межбанк, наличный, "черный" рынок: гривня резко укрепляется

2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,92 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,84 - 26,86 гривни;

Евро - 30,06 - 30,08 гривни;

Российский рубль - 0,4099 - 0,4104 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:15 котировки гривни к доллару составляли 26,84 - 27,11 гривни. Евро покупают по 30,06 гривни, продают по 30,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,92 - 26,98 гривни, евро - 30,41 - 30,42 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 апреля на уровне 27,19 гривни.

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 — 27,03 гривни за доллар.

Экономическая правда