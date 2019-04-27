"Чистая" нефть может поступить в Беларусь в начале мая
"Чистая" нефть придет на белорусско-российскую границу до конца месяца, на Мозырский НПЗ - в начале мае.
Об этом заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин журналистам в Минске в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".
"Ожидается, что до конца апреля при должном исполнении тех мероприятий, которые мы сегодня наметили, "чистая" нефть будет находиться на границе Российской Федерации. Далее, соответственно, до Мозыря нефть будет идти два-три дня", - сказал Сорокин.
Вместе с тем он подчеркнул, что "это зависит от своевременного добросовестного исполнения намеченного плана всеми сторонами".
"Но мы рассчитываем, что это будет именно так", - добавил замминистра.
Напоминаем:
23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").
В Минске 26 апреля прошли переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" по возобновлению работы нефтепровода - транзит может быть возобновлен с 3 мая.
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