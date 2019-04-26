В Украине принимают меры во избежание дефицита горючего

"Укртранснафта" и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод принимают меры на фоне ситуации с экспортом нефти из Российской Федерации и Беларуси.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе УТН.

В частности, "Укртранснафта" и "Укртатнафта", которой принадлежит Кременчуцкий НПЗ, принимают экстренные меры по сохранению стабильности на топливном рынке Украины на фоне ограничений Российской Федерацией экспорта нефти в Украину, а также аварийной остановкой Мозырского НПЗ из-за поступления на территорию Беларуси некачественной российской нефти.

В сообщении не уточняется, о каких именно совместных мерах идет речь.

В "Укртранснафте" отметили, что компания имеет товарные излишки нефти, которые фактически выступают резервом, необходимым для сохранения стабильности на украинском рынке.

По данным компании, доля сжиженного газа и дизельного топлива из России и Беларуси на украинском рынке составляет 70-80%, бензина – 50%.

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Напоминаем:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

В течение 20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 30-60 копеек за литр.

Рост цен на дизельное топливо — первое повышение розничных цен на ДТ за последние 5 месяцев.

Российская Федерация установила ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

Экономическая правда