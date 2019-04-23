Экспресс в "Борисполь" установил рекорд пассажиропотока

22 апреля услугами Kyiv Boryspil Express воспользовались 2504 человека. Тем самым был установлен рекорд дневного пассажиропотока железнодорожного экспресса.

Об этом сообщает ЦТС.

Как уточняют в "Укрзализныце", в среднем за сутки поезда перевозят по этому маршруту около 2 тыс пассажиров. Таким образом, в понедельник средний пассажиропоток был превышен более чем на 25%.

Всего же по состоянию на 23 апреля Kyiv Boryspil Express совершил 7788 рейсов, которыми перевез почти 270 тыс пассажиров.

В УЗ также приводят статистику по дням: рельсобусы, курсирующие между Центральным ж/д вокзалом и аэропортом "Борисполь", пользуются наибольшей популярностью по пятницам и средам.

Всего на данный момент на маршруте задействованы 5 дизель-поездов PESA, осуществляющих 27 рейсов в сутки.

Известно, что в скором времени к ним должен присоединиться еще один такой же рельсовый автобус, который находится на завершающей стадии модернизации.

Напоминаем:

Пассажиры Kyiv Boryspil Express, которые из-за задержек экспресса будут опаздывать на рейс, будут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолет.

Крюковский вагоностроительный завод разработал концепцию гибридного электропоезда, который сможет курсировать на таких неэлектрифицированных участках железной дороги как "Киев — аэропорт Борисполь".

Подвижной состав, который сейчас используется на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

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